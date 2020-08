Ex-Füchse-Coach Roth wird Nationaltrainer von Bahrain

Michael Roth übernimmt am 1. Oktober den Posten als Handball-Nationaltrainer von Bahrain. «Das wird ein kleines Abenteuer», sagte der 58-Jährige «Handball Inside». Sein Vertrag soll für 15 Monate gelten. Roth trainierte zuletzt den Bundesligisten Füchse Berlin. Bahrain ist sowohl für die WM 2021 im Januar in Ägypten als auch für die Olympischen Spiele im nächsten Sommer in Japan qualifiziert. «Das ist natürlich sehr reizvoll als Trainer», sagte Roth über seine neue Aufgabe im Wüstenstaat.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr