Proteste gegen Corona-Demonstration Ende August angekündigt

Zehn Tage vor der erneuten großen Demonstration gegen die Corona-Politik am 29. August 2020 sind mehrere Gegenveranstaltungen geplant.

Eine Vielzahl von Gegenkundgebungen sei bereits angemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. Eine Demonstration am Reichstagsgebäude mit rund 1000 geplanten Teilnehmern heißt «Nie wieder Faschismus». Am Brandenburger Tor ist eine Kundgebung mit dem Motto «Wir setzen ein Zeichen für unsere gegenseitige Verantwortung» geplant. Weitere Demonstrationen sind an verschiedenen Orten bei der Polizei angemeldet.

Viele Teilnehmer ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs

Allerdings hatten sich bei der vorherigen Demonstration am 1. August zahlreiche der rund 20 000 Teilnehmer nicht an diese Bestimmungen gehalten. Trotz Hinweisen von Polizei und Veranstaltern waren kaum Menschen mit Mund-Nasen-Schutz zu sehen. Demonstranten riefen «Masken weg». Die Polizei löste die Abschlusskundgebung daher vorzeitig auf. Bundespolitiker kritisierten die Teilnehmer als fahrlässig. Die Initiative Querdenken 711 demonstrierte bereits mehrfach in Stuttgart. Im Internet bietet sie auch für die Demonstration am 29. August wieder zahlreiche Busfahrten nach Berlin an.