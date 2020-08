Müller hält kostenpflichtige Corona-Tests für überlegenswert

«Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass die Folgen von Corona uns noch sehr lange begleiten - Monate, möglicherweise Jahre», sagte der Regierungschef. «Wir werden Regeln haben, die vielleicht sogar dauerhaft gelten oder zumindest sehr langfristig.» Insofern sei es richtig, sich rechtzeitig zum Beispiel damit auseinanderzusetzen, wie man mit Reisen in Risikogebiete umgeht, wie mit den Testverfahren und mit den anfallenden Kosten. Corona-Tests sind für Rückreisende aus einem vom Robert Koch-Institut als Corona-Risikogebiet eingestuften Land verpflichtend. Teststellen gibt es an den beiden Berliner Flughäfen , am Zentralen Omnibusbahnhof und seit Montag auch am Hauptbahnhof.