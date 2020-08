Berlin ist für einheitliche Corona-Regeln bei Feiern

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) befürwortet bundesweit einheitliche Regeln für Feste und Feiern während der Corona-Krise.

In den Bundesländern gelten sehr unterschiedliche Regelungen

Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sagte der Deutschen Presse-Agentur in München am Dienstag, das Thema müsse im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz diskutiert werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor darauf hingewiesen, dass Feierlichkeiten neben den Ansteckungen durch Reiserückkehrer zu den größten Gefahrenquellen in Deutschland zählten. Deshalb müsse man mit den Ländern noch einmal über die Grenzen und Regeln für Veranstaltungen reden. In den Bundesländern gelten ganz unterschiedliche Regelungen. Zum Teil sind inzwischen wieder Innenveranstaltungen mit mehreren Hundert Teilnehmern erlaubt.