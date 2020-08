Erstklässler haben ersten Schultag: Hygienebeirat tagt

Nach der Einschulung am Wochenende beginnt an diesem Montag für die knapp 37 000 Berliner Erstklässler der Schulalltag. Gleichzeitig nimmt ein «Hygienebeirat» beim Bildungssenat die Arbeit auf.

Die Experten sollen über den Infektionsschutz in der Corona-Krise beraten. Senatorin Sandra Scheeres (SPD) hat ein Stufenkonzept für den Fall angekündigt, dass sich die Infektionslage verschlechtert. Die Berliner Polizei kontrolliert seit Schuljahresbeginn verstärkt den Verkehr rund um Schulen und auf Schulwegen. Gefahrenträchtig für Schüler seien vor allem Autofahrer, die zu schnell entlang von Schulwegen fahren, verkehrswidriges Halt- und Parkverhalten so genannter Elterntaxis sowie Fahrrad- und Rollerfahrer auf Gehwegen, hieß es.

