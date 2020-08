Dach von Einfamilienhaus in Flammen

In Berlin-Rudow hat am Sonntagnachmittag das Dach eines Einfamilienhauses gebrannt. Das Feuer in der Straße am Espenpfuhl war wegen der starken Rauchentwicklung von Weitem sichtbar, wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter schrieb. Das Dach sei rund 120 Quadratmeter groß und brenne in ganzer Ausdehnung, sagte ein Sprecher. Den Angaben zufolge hatte die Familie das Haus schon verlassen, als die Einsatzkräfte eintrafen.

© dpa

Insgesamt waren 77 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Löscharbeiten würden noch mehrere Stunden dauern, hieß es gegen 15.30 Uhr. Wegen der hohen Temperaturen am Sonntag sei der Einsatz besonders aufwendig, weil sich die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten schneller als sonst untereinander ablösen müssten.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr