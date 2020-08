Schulstart in Corona-Zeit: Senat wirbt um Vertrauen

Unter besonderen Bedingungen haben am Samstag tausende Berliner Kinder ihre Einschulung gefeiert. In diesem Schuljahr gibt es 36 800 Erstklässler, so viele wie seit 1993 nicht. Bei den Feiern galten wegen der Corona-Pandemie Abstandsvorgaben und Teilnehmerbegrenzungen.

© dpa

Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) verteidigte in einer Karower Grundschule die Rückkehr zum Regelbetrieb an den Schulen. «Die Eltern haben ganz klar signalisiert, dass alle wollen, dass die Schule wieder losgeht.»

Der Senat werde das Infektionsgeschehen im Blick behalten. «Wenn sich die Situation verschlechtern sollte, werden wir natürlich Anpassungen vornehmen», sagte Scheeres. «Sie können uns da wirklich vertrauen.»

Elternvertreter hatten sich für eine Maskenpflicht auch im Unterricht ausgesprochen und nicht nur im übrigen Schulgebäude. Das lehnte Scheeres ab. Es sei für die Lehrer wichtig, die Reaktionen der Kinder zu sehen. Der Gesundheitsschutz müsse abgewogen werden mit dem Recht auf Bildung.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

Die Erstklässler haben an diesem Montag ihren ersten regulären Schultag, für die übrigen Schüler hatte der Unterricht nach den Sommerferien eine Woche früher begonnen.

In der ersten Woche hatte es an mehreren der 900 Schulen in Berlin Corona-Fälle gegeben, in Einzelfällen auch vorübergehende Schließungen. Von diesem Montag an soll ein Hygienebeirat über Fragen des Infektionsschutzes während der Corona-Krise beraten.