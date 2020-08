Ummelden von Wohnungen schriftlich in Bürgerämtern möglich

An- und Ummeldungen von Wohnungen sind in Berlin bis zum Ende des Jahres schriftlich und ohne persönliches Erscheinen im Bürgeramt möglich. Damit sollen die langen Wartezeiten während der Corona-Pandemie verringert werden, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag ankündigte. Auch der Bearbeitungsstau für die Zulassung von Autos soll durch verschiedene Maßnahmen wie mehr Personal und Arbeit an Samstagen abgebaut werden.

Bei den Ordnungsämtern gibt es bis Herbst 2021 eine Umschichtung von 240 Mitarbeitern. Es soll weniger Kontrollen in den Parkgebühren-Zonen der Innenstadt geben und dafür mehr Kontrollen von Kneipen, Restaurants und Geschäften wegen der Verstöße gegen die Corona-Hygieneregeln. «In Pandemiezeiten ist das Parkverhalten nicht ganz so prioritär», sagte Geisel.

