Senat will Verbesserungen in Ordnungs- und Bürgerämtern

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) will heute ein Konzept zur Verbesserung der Arbeit der Ordnungs- und Bürgerämter sowie Kfz-Zulassungsstellen vorstellen. Die Corona-Pandemie habe in manchen Bereichen der Verwaltung mit Kontakt zu den Bürgern zu einigen Einschränkungen geführt, hieß es in der Ankündigung. «Das entspricht nicht unseren Vorstellungen der Service-Stadt Berlin.» Daher gebe es erste Lösungsansätze.

© dpa

Der Senat hatte bereits am Dienstag mitgeteilt, dass Berlins Ordnungsämter die Einhaltung der Corona-Verordnung noch stärker kontrollieren sollen als bisher. 240 Mitarbeiter sollen demnach in den Ordnungsämtern der Bezirke zusätzlich bereitgestellt werden.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr