Giffey: Junge Polizisten wünschen Rückendeckung aus Politik

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat eine klare Unterstützung für die deutsche Polizei angemahnt. «Ich halte es für ganz entscheidend, dass wir denjenigen, die jeden Tag auf der Straße unsere Demokratie verteidigen für eine friedliche und sichere Gesellschaft, aus der Politik den Rücken stärken», sagte Giffey am Donnerstag nach einem Besuch der Berliner Polizeiakademie, wo derzeit 1500 Polizeischüler ausgebildet werden.

Es gebe auch immer wieder Fälle von Extremismusverdacht in der Polizei, gegen die man vorgehen müsse, sagte Giffey. Es sei aber wichtig, die Polizisten nicht unter einen «Generalverdacht» zu stellen, sondern da zu agieren, «wo es Tendenzen gibt». Und ansonsten müsse man gemeinsam mit der Polizei Maßnahmen gegen Extremismus entwickeln. Giffey betonte, gerade in den Gesprächen mit den jungen Polizeianwärtern sei am Donnerstag deutlich geworden, «wie sehr sie sich wünschen, dass sie Rückendeckung aus der Politik bekommen».