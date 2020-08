Corona-Ampel springt auf Gelb: 42 neue Fälle

Die Zahl der Corona-Infektionen in Berlin ist innerhalb eines Tages leicht gestiegen und die Ampel mit Blick auf die Ansteckungsdynamik auf Gelb gesprungen. Zum Montag (10. August 2020) waren 9739 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und damit 42 mehr als am Vortag, wie die Gesundheitsverwaltung am Abend mitteilte.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Statistik Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden demnach 37 Patienten, 15 von ihnen in der Intensivmedizin. Bisher starben 224 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Das heißt, es gab keinen neuen Todesfall. Die Reproduktionszahl liegt nun bei 1,27. Die Ampel steht inzwischen bei diesem Indikator auf Gelb. Der Grund: Der sogenannte R-Wert hat damit die kritische Schwelle von 1,1 drei Mal hintereinander erreicht beziehungsweise überschritten. Er gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt.

Maßnahmen zur Eindämmung bei zwei roten Indikatoren geplant Dagegen zeigen die anderen beiden Indikatoren weiterhin Grün. Neben der Reproduktionszahl weist die Ampel Neuinfektionen und die benötigten Plätze für Covid-19-Patienten auf Intensivstationen aus. Die Zahl der Neuinfektionen pro Woche pro 100 000 Einwohner beträgt den Angaben zufolge 9,6- weit unter der kritischen Menge von 20 und mehr auf 100 000 Einwohner pro Woche. Der Anteil der für Covid-19-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen erreicht gegenwärtig 1,1 Prozent; hier begänne der gelbe Bereich bei 15 Prozent aufwärts. Stehen zwei von drei Indikatoren auf Rot, sollen Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen umgesetzt werden.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

© dpa Senat berät über Schulstart und über die Zukunft der Kinos Wie die Berliner Schulen auf das neue Schuljahr vorbereitet sind, ist heute ein Thema bei der Sitzung des Senats. In Berlin hat am Montag der Unterricht nach den Sommerferien wieder begonnen. mehr