Minister: Rückkehr der Fans in Stadien hat keine Priorität

Die mögliche Rückkehr von Fußball-Fans in die Stadien hat aus Sicht der Gesundheitsminister der Länder keine Priorität. Darin bestehe Einigkeit, verlautete aus Teilnehmerkreisen der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) am Montag. Die GMK-Vorsitzende, Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), hatte in der «Berliner Morgenpost» vor den Beratungen über das Rückkehrkonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) bereits gesagt, die Idee, dass unter anderem alle Besucherinnen und Besucher nach Testungen wieder ins Stadion kommen könnten, werde von der Mehrheit der Minister kritisch gesehen. «Ganz besonders, weil vor und nach dem Spiel niemand große Menschenansammlungen und Alkoholkonsum ausschließen und kontrollieren kann».

© dpa

