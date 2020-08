Dachstuhl in Berlin-Weißensee brennt

In einem Wohngebäude in Berlin-Weißensee ist ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr steht ein Dachstuhl in der Goethestraße in Flammen. Eine starke Rauchwolke über dem Brandort war weithin zu sehen. Zunächst versuchten 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Rund 70 weitere Kräfte seien dorthin beordert worden, so ein Feuerwehrsprecher.

© dpa

