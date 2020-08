Bisher drei Menschen in Berliner Badegewässern ertrunken

In Berlin gibt es nach Informationen des Landesamts für Gesundheit 39 offizielle Badestellen . Die offizielle Badesaison begann wie sonst auch am 15. Mai, sie läuft bis zum 15. September. In dieser Zeit nimmt das Landeslabor die Qualität der Gewässer unter die Lupe. Wer badet, muss allerdings den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten. Die Freibäder öffneten am 25. Mai.