9398 bestätigte Corona-Infektionen und 32 neue Fälle

In Berlin sind zwischen Montag und Dienstag 32 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die Zahl der bestätigten Fälle ist damit etwas weniger stark als am Tag zuvor auf 9398 gestiegen, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Dienstagabend mitteilte. Zwischen Sonntag und Montag waren es 39 neue Fälle. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden aktuell 46 Personen, das sind drei mehr als am Tag davor. Von ihnen werden 19 intensivmedizinisch behandelt, eine Person mehr als bisher. Weitere Todesfälle gab es nicht, bislang sind der Gesundheitsverwaltung zufolge 223 Patienten im Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19 gestorben.

© dpa

Bei allen drei Indikatoren, die in Berlin den Ausschlag für Gegenmaßnahmen geben, stand die Ampel jeweils auf Grün. Dazu zählte der Reproduktionswert R, der angibt, wie viele Personen ein Infizierter jeweils ansteckt. Er lag am Dienstag bei 1,14. Fällt er am Mittwoch nicht unter den Grenzwert von 1,1, springt die Ampel auf Gelb. Rot zeigt sie, sobald der Wert an drei Tagen hintereinander 1,2 erreicht oder überschreitet.

Klar auf Grün stand die Ampel am Dienstag bei den anderen beiden Indikatoren: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche lag bei 8,9. Die Ampel würde erst ab 20 gelb zeigen. Die Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patienten lag unverändert bei 1,4 Prozent. Das ist der Gesundheitsverwaltung zufolge weiterhin ein sehr geringer Wert.

