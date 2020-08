Staatssekretär: Genehmigungen von Corona-Demos besser prüfen

Nach der Berliner Großdemonstration gegen staatliche Corona-Auflagen hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer, gefordert, bei Genehmigungen von Versammlungen gegebenenfalls restriktiver vorzugehen.

Zwar seien Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung «hohe, allen Bürgern garantierte unveränderliche Grundrechte», schrieb der CSU-Politiker in einem Gastbeitrag für die «Rhein-Neckar-Zeitung» (04. August 2020). «Allerdings eben immer nur so weit, als die Rechte Dritter oder die öffentliche Sicherheit nicht erheblich verletzt werden».

Etwa 17 000 Menschen bei Demonstrationszug in Berlin

Gegen die staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren am Samstag in Berlin Tausende auf die Straße gegangen. An einem Demonstrationszug beteiligten sich nach Schätzungen der Polizei bis zu 17 000 Menschen. Etwa 20 000 waren es danach bei einer Kundgebung. Weil viele Demonstranten weder Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen, löste die Polizei die Kundgebung auf. Die Proteste in Berlin hatten eine Debatte über das Vorgehen gegen Verstöße und das Demonstrationsrecht ausgelöst.