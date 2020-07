Der Fuchs vom Bergmannkiez ist regelmäßig auf Instagram

Im Bergmannkiez in Berlin-Kreuzberg lebt ein Fuchs, der inzwischen auf Instagram von sich reden macht. Seit Ende Mai sind regelmäßig neue Aufnahmen von ihm in dem Account «Der Bergmannfuchs» zu sehen. Der Fotograf ist ein 33-jähriger gebürtiger Düsseldorfer, der im Bergmannkiez lebt und den Fuchs schon lange immer wieder bei dessen nächtlichen Streiftouren beobachtet. Die Idee, ihn zu fotografieren, sei ihm aber erst in diesem Sommer gekommen, als das Tier jede Nacht unter seinem Balkon gesessen habe, sagte er.

Inzwischen sind mehrere Dutzend Bilder zusammengekommen, von denen einige mehrere hundert Likes bekommen haben. Mal lugt der Bergmannfuchs dabei über eine Mauer, mal sitzt er auf dem Bürgersteig oder schnuppert an einer Treppenstufe.

Füchse gehörten in Berlin inzwischen fest ins Stadtbild, erklärte Derk Ehlert, Wildtierexperte der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Über eintausend Tiere lebten in der Hauptstadt und hätten sich an ihr neues Umfeld angepasst. Ein Grund, warum die Füchse in der Stadt leben, ist Ehlert zufolge, dass sie dort nicht gejagt werden. Dafür lauerten dort andere Gefahren wie Autos und Hunde - doch damit könnten erwachsene Füchse umgehen.

