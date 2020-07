Weitere Flüchtlinge aus Griechenland in Berlin angekommen

In Berlin sind am Freitag (31. Juli 2020) weitere Flüchtlinge aus überfüllten griechischen Lagern angekommen. Es handelt sich um fünf Familien mit 18 Menschen, wie die Sozialverwaltung auf dpa-Anfrage mitteilte.

Verärgerung über die Ablehnung von Bundesinnenminister Horst Seehofer

In dem Flugzeug, das in Schönefeld landete, saßen den Angaben zufolge 90 Flüchtlinge. Sie wurden auf acht Bundesländer verteilt, darunter Brandenburg. In Berlin werden am 11. August die nächsten Menschen aus Griechenland erwartet. Der rot-rot-grüne Senat will noch mehr Flüchtlinge als bisher vorgesehen aufnehmen und plante dazu eigenes Landesprogramm. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erteilte die dazu notwendige Zustimmung allerdings nicht. Das sorgte in Berlin für Verärgerung.