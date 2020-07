Alstom-Chef zuversichtlich vor Brüsseler Fusionsentscheidung

Der Chef des Zugherstellers Alstom hat sich unmittelbar vor der EU-Entscheidung zur geplanten Übernahme der Bombardier-Zugsparte optimistisch gezeigt. «Wir erwarten mit Zuversicht den Beschluss der Europäischen Kommission, der heute kommen soll», sagte Konzernchef Henri Poupart-Lafarge am Freitag im französischen Radiosender France Inter. Die Gespräche mit den EU-Wettbewerbshütern seien schnell und reibungslos verlaufen.

Um Brüsseler Bedenken auszuräumen, hatten Alstom und Bombardier vor drei Wochen angekündigt, die Bombardier-Produktionsanlagen am Standort Hennigsdorf bei Berlin zu verkaufen. Zudem will Bombardier Transportation unter anderem seinen Projektanteil an der Kooperation für den Hochgeschwindigkeitszug V300Zefiro abgeben. Gewerkschaften befürchteten, dass Bombardier- und Alstom-Standorte wegen der Übernahme in Gefahr sein können. Alstom war 2019 wegen Bedenken der EU-Wettbewerbshüter mit dem Versuch gescheitert, mit der Zugsparte von Siemens zu fusionieren.