Senatorin wirbt bei Eltern für Pragmatismus und Geduld

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres hat Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres bei Eltern von Schülern um «Geduld und Pragmatismus» geworben. Trotz Rückkehr zu einer «vorsichtigen Normalität» spiele die Eindämmung der Corona-Pandemie in dem Schuljahr eine große Rolle, schrieb die SPD-Politikerin in einem Elternbrief.

Jede Schule habe nach landesweiten Vorgaben einen eigenen Hygieneplan entwickelt. «Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, regelmäßiges Händewaschen und Lüften, die Einschränkung von Kontakten und weitere organisatorische Maßnahmen werden helfen, das Infektionsrisiko an unseren Schulen so gering wie möglich zu halten.» Dazu sei es aber nötig, dass sich Schüler an alle Regeln und Vorgaben einhalten. Scheeres appellierte an die Eltern, diese dabei zu unterstützen.