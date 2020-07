18 Corona-Fälle nach Bar-Besuch im Schillerkiez

Wegen Corona-Fällen sucht das Gesundheitsamt Neukölln Besucher einer Kneipe im Schillerkiez.

Zwischen dem 16. und 18. Juli sei es im Brauhaus Neulich in der Selchower Straße zu einem «nachgewiesenen Infektionsgeschehen» mit bisher 18 bestätigten Fällen gekommen, teilte das Bezirksamt am 28. Juli 2020 mit. Gesucht würden nun weitere Gäste, die in dem Zeitraum in dem Lokal waren. «Bisher stehen 68 Gäste und 7 Beschäftigte des Brauhaus Neulich unter Quarantäne.»