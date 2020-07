Berlin will Rückendeckung der Länder bei Preußen-Stiftung

Eine nur noch von Bund und Land Berlin getragene Stiftung Preußischer Kulturbesitz bedarf aus Sicht des Senats der Zustimmung der bisher beteiligten Bundesländer. Die Wahrnehmung von in den Statuten verankerten gesamtstaatlichen Aufgaben müsse diskutiert werden, heißt es in einer der dpa vorliegenden Antwort des Senats auf eine schriftliche Anfrage des Berliner Grünen-Abgeordneten Daniel Wesener.

«Grundsätzlich stellt sich auch die Frage nach der Kulturhoheit der Länder», wenn für die Neugründungen außer bei den Museen die alleinige Trägerschaft des Bundes vorgeschlagen werde. «Bislang ist in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz der Föderalismusgrundsatz gerade in der gemeinsamen Verantwortung des Bundes und der Länder für die größte und wichtigste Kulturinstitution der Bundesrepublik unabhängig von den Kritikpunkten zum Tragen gekommen.»

Zur bisher von Bund und Ländern getragenen Stiftung mit rund 2000 Mitarbeitern gehören die Staatlichen Museen mit 4,7 Millionen Objekten in 15 Sammlungen an 19 Standorten, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Ibero-Amerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Der Wissenschaftsrat von Bund und Ländern hatte nach zweijähriger Analyse eine Gliederung in vier Organisationen vorgeschlagen: Museen mit Musikforschung in Trägerschaft nur noch von Bund und Land Berlin, Staatsbibliothek, Staatsarchiv und Ibero-Amerikanische Institut jeweils selbstständig ganz beim Bund.