Verstärkte nächtliche Kontrollen in Mitte

Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel hat seine Ankündigung verstärkter Kontrollen wahr gemacht: In der Nacht auf Samstag (25. Juli 2020) waren Mitarbeiter des Ordnungsamts und der Polizei auf der Partymeile in Mitte um die Torstraße unterwegs.

Von Dassel kündigte «Bußgelder in der maximal rechtlich zulässigen Höhe» bei Verstößen an

Nachdem mindestens zehn Gäste eines Lokal unter dem Berliner Fernsehturms positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hatte von Dassel am Mittwoch verstärkte Kontrollen angekündigt. Bei Verstößen würden «Bußgelder in der maximal rechtlich zulässigen Höhe» verhängt. In einem Offenen Brief an Inhaber von Bars, Kneipen und Restaurants in Mitte forderte er unter anderem, bei den Gästen ausnahmslos die in der Corona-Pandemie geltenden Abstands- und Hygieneregeln durchzusetzen sowie Schutzmaßnahmen konsequent zu befolgen.