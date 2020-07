Berliner Christopher Street Day wird online gefeiert

Der Berliner Christopher Street Day (CSD) wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr vor allem im Internet gefeiert.

Heute (25. Juli 2020) wird von 14 Uhr bis Mitternacht in der «Mainstream» genannten Sendung Aktionen, Talks und künstlerische Beiträge geben, darunter von Rufus Wainwright, Rummelsnuff und Black Cracker. Laut Veranstalter sind etwa 30 Organisationen und Vertreter verschiedener Queer-Communities dem Aufruf für das Online-Event mit dem Motto «Don’t hide your Pride!» gefolgt.

Aufgrund des coronabedingten Verbots für Großveranstaltungen findet die Christopher Street Day Parade in Berlin in diesem Jahr samt Rahmenprogramm digital statt. mehr

Gesendet wird aus einem Livestudio nahe dem Alexanderplatz. Wegen der Corona-Pandemie wurde im Haus der Statistik ein Studio mit Livebühne aufgebaut. Von Außenstandorten in Schöneberg und am Regierungsviertel soll über die Situation von Lokalen im Regenbogenkiez und von queeren Menschen in anderen Ländern berichtet werden. Ausgestrahlt wird das Programm auf Alex Berlin und auf den Social-Media-Kanälen des CSD Berlin.

«Wir dürfen in unserer Stadt, in unserem Land nicht akzeptieren, dass es Übergriffe gibt», sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor einem Regenbogen-Banner am Roten Rathaus. «Es gibt Trans- und Homophobie, es gibt Ausgrenzung, es gibt Gewalt.» Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia Roth (Grüne), forderte «gleiche Rechte und nicht nur ein bisschen gleiche Rechte». Die Unterdrückung von Homosexuellen in osteuropäischen Ländern dürfe nicht vergessen werden.