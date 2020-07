Corona-Tests für Reise-Rückkehrer auch in Arztpraxen

Symptomfreie Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen sich auch in Berliner Arztpraxen auf das Coronavirus testen lassen können. Die kostenfreien Tests sollen in allen Praxen möglich sein, die sich dazu bereiterklären. Dies sehe eine «kurz vor dem Abschluss stehende» Vereinbarung vor, teilten die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) am Donnerstag gemeinsam mit.

© dpa

Wie eine KV-Sprecherin auf Anfrage sagte, soll das Angebot «voraussichtlich ab circa Mitte der nächsten Woche, spätestens am 3. August starten». Laut der Mitteilung müssen sich Testwillige, die aus Risikogebieten zurückkommen, vorab telefonisch beim Arzt anmelden. Die Praxen könnten freiwillig an der Vereinbarung teilnehmen.

Um der erhöhten Nachfrage zum Ende der Sommerferien gerecht zu werden, könnten Tests dann auch bei Teststellen an Krankenhäusern und von Bezirken erfolgen, hieß es. Zudem solle es kurzfristig ein Testangebot an den Flughäfen Tegel und Schönefeld geben.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

«Wir müssen leider davon ausgehen, dass Reisende aus Ländern mit hohem Covid-19-Risiko das Virus nach Deutschland mitbringen. Das gilt es einzudämmen», betonte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). Die KV appellierte an Ein- und Rückreisende aus Risikogebieten, die Testangebote wahrzunehmen. Wichtigstes Ziel sei es aktuell, «eine mögliche zweite Welle zu verhindern». Für Menschen mit konkreten Corona-Symptomen gibt es gesonderte Anlaufstellen.

Am Mittwoch hatten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern nach Angaben des Vorsitzlandes Berlin darauf verständigt, dass Reisende aus sogenannten Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr auf das Coronavirus getestet werden. Dazu soll es an Flughäfen Teststellen geben. Bisher müssen Menschen, die aus stark vom Coronavirus betroffenen Staaten zurückkehren, in Deutschland 14 Tage in häusliche Quarantäne. Das Robert Koch-Institut (RKI) stuft den größten Teil der Staaten als Corona-Risikogebiet ein. Keine Quarantänepflicht gilt etwa für Einreisende aus fast allen EU-Staaten mit Ausnahme von Luxemburg.