Corona-Teststelle verlässt Zentralen Festplatz

Die Corona-Teststelle vom Zentralen Festplatz am Kurt-Schumacher-Damm in Berlin zieht um. Künftig werde auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus Wedding in der Müllerstraße getestet, teilte das Bezirksamt Mitte am Dienstag mit.

An diesem Freitag soll das Angebot bei einem Pressetermin vorgestellt werden. Am kommenden Montag öffnet das Zentrum. Getestet werden demnach nur Bürger aus dem Bezirk Mitte, die Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person hatten und unter Beobachtung des Gesundheitsamts Mitte stehen, Reiserückkehrer aus Mitte mit Symptomen und Saisonarbeiter mit Symptomen. Medizinisches Personal, Pflege- und Apothekenpersonal sowie Mitarbeiter von Polizei und Feuerwehr, die in Mitte gemeldet sind oder arbeiten, können sich auch ohne Symptome testen lassen. Wer sich testen lassen möchte, muss sich telefonisch beim Gesundheitsamt Mitte unter der Nummer 030 901845271 anmelden.

