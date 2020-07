Lederer: Hildmanns Worte sind «brandgefährlich»

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hat vor der Verharmlosung des Kochs Attila Hildmann gewarnt. «Was Attila Hildmann von sich gibt, ist schon länger nicht mehr «nur» wirres Zeug, sondern brandgefährlich. Diese faschistische Rhetorik stiftet entsprechende Taten an», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, 21. Juli 2020).

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts der Volksverhetzung

Hildmann erreicht etwa über einen Kanal beim Messenger-Dienst Telegram Tausende Menschen. Wegen seiner Kommentare im Internet seit Beginn der Corona-Beschränkungen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Cottbus wegen des Verdachts der Volksverhetzung, wie ein Sprecher der Behörde am Montag sagte. Die Behörde ist zuständig, weil Hildmann in Brandenburg seinen Wohnsitz hat. Seit mehreren Monaten tritt er in seinem Telegram-Kanal sowie mit Kundgebungen und Autokorsos in Berlin als Gegner der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung in Erscheinung.