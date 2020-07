Forscher befragen Berliner zu Corona-Alltag

«Wir wollen am Ende zeigen, wie stark und auch wie unterschiedlich die Menschen in und um Berlin die Zeit der Einschränkungen erlebt haben», sagte Talja Blokland, Professorin am Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung an der Humboldt-Universität. Die anonyme Umfrage startete am 20. Juli 2020. Es geht dabei um Themen wie: Wie haben Menschen ihren Alltag neu organisiert? Auf welche Ressourcen konnten sie dabei zurückgreifen? Die Umfrage ist Teil des Forschungsprojekts «Städtisches Leben während Corona» und ist unter corona.hu-berlin.de zu finden. «Wir hoffen auf viele Teilnehmer», so Blokland.