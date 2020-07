Petkovic bei zweitem Berliner Tennis-Turnier im Halbfinale

Nach Ex-Profi Tommy Haas hat auch Andrea Petkovic das Halbfinale beim Tennis-Einladungsturnier im ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof erreicht. Die Darmstädterin gewann am Freitag in einem alten Hangar 6:2, 6:3 gegen das deutsche Talent Alexandra Vecic. Die Australian-Open-Halbfinalistin bei den Juniorinnen war für die verletzte Julia Görges eingesprungen. Petkovic trifft an diesem Samstag auf die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien. Beim ersten Berliner Turnier auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion hatte Petkovic am Montag im Viertelfinale gegen Kvitova verloren.

© dpa

Ins andere Halbfinale zog die Lettin Anastasija Sevastova durch das 6:1, 6:4 gegen die Niederländerin Kiki Bertens ein. Gegnerin ist Jelina Switolina aus der Ukraine, die am Freitag gegen Kvitova das nachgeholte Finale des ersten Turniers gewonnen hatte.

