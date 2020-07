Moor im Grunewald wird bewässert

Der Barssee im Berliner Grunewald, ein gefährdetes Moor, soll widerstandsfähiger gegen die trockenen Berliner Sommer werden. Deshalb wird es in einem Pilotprojekt zwei Jahre lang beregnet. Das teilten die Berliner Wasserbetriebe am Montag in Berlin mit. Das Moor wird mit mineralstoffarmem, saurem Wasser versorgt, damit sich die Lebensverhältnisse für Tiere und Pflanzen wieder verbessern. Ein erster Probelauf habe ermutigende Ergebnisse gezeigt, so Sprecherin Astrid Hackenesch-Rump.

© dpa

Ihren Angaben zufolge betreiben zwei Wasserwerke verschiedene Brunnen im Grunewald. Durch die mehr als 100-jährige Grundwasserförderung sei der Wasserstand gesunken. Eine Abschaltung der Brunnen könne Berlin sich aber nicht leisten, da der Bedarf an Trinkwasser durch die wachsende Bevölkerung noch steige.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr