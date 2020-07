Staatssekretär für Corona-Joker bei Hochschul-Prüfungen

Berlins Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach will Berlins Studenten das Leben in Pandemie-Zeiten erleichtern. «Bei Prüfungen hätte ich in diesem Semester grundsätzlich Sympathie für einen Freiversuch», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Doch das müssen die Gremien der Hochschulen beschließen.» Bei einem Freiversuch zählt eine bestandene Prüfung, ein Durchfallen wird dagegen nicht gewertet. Die Vorlesungszeit endet in Berlin am 18. Juli.

© dpa

Auch eine Lösung für die Studienzeit sei in Arbeit, ergänzte Krach. «Wir stimmen aktuell einen Gesetzentwurf ab, mit dem die Regelstudienzeit um ein Semester verlängert werden soll.» Das Gesetz solle nach der Sommerpause im Parlament beschlossen werden. Die Entscheidung ist zum Beispiel für Studenten wichtig, die BAföG beziehen.

Die Hochschulen hatten ihren Betrieb wegen der Corona-Pandemie innerhalb weniger Wochen auf digitalen Betrieb umstellen müssen. Rund 200 000 Studenten mussten anfangs auch mit geschlossenen Bibliotheken und Lesesälen klar kommen.

