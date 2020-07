Datenschutzbeauftragte: Ampel auf rot

Die führenden Videokonferenzsysteme wie Microsoft Teams, Skype Zoom; Google Meet, GoToMeeting, Blizz und Cisco WebEx sind bei einem Kurztest der Berliner Datenschutzbeauftragten Maja Smoltczyk alle durchgefallen.

«Leider erfüllen einige der Anbieter, die technisch ausgereifte Lösungen bereitstellen, die datenschutzrechtlichen Anforderungen bisher nicht», erklärte sie. In einem Bericht wurden diese Systeme alle mit einer «roten Ampel» versehen. «Bei rot markierten Anbietern liegen Mängel vor, die eine rechtskonforme Nutzung des Dienstes ausschließen und deren Beseitigung vermutlich wesentliche Anpassungen der Geschäftsabläufe und/oder der Technik erfordern», heißt es in einer am 03. Juli 2020 veröffentlichten Erklärung.