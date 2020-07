Greenpeace bringt Transparent an Reichstagsgebäude an

Bundestag und Bundesrat entscheiden am Freitag über einen schrittweisen Kohleausstieg in Deutschland. Am Vormittag stimmt zunächst der Bundestag über zwei zentrale Gesetze ab, danach folgt die Länderkammer. Klimaaktivisten demonstrierten am Freitagmorgen auch zwischen Reichstagsgebäude und Bundeskanzleramt. Sie trugen Schilder mit der Aufschrift «Stopp Kohle!».