BVG und Co.: Mehrwertsteuersenkung an Kunden weitergeben

Berlins landeseigene Unternehmen wie die Verkehrs-, Bäder- oder Wasserbetriebe wollen die Senkung der Mehrwertsteuer an ihre Kunden weitergeben, wissen aber teils noch nicht wie. Das geht aus einer Antwort der Senatsfinanzverwaltung auf eine Anfrage der FDP-Vizefraktionschefin Sibylle Meister hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Zu den Verkehrsbetrieben BVG heißt es in der Senatsantwort: «Genehmigungsrechtliche und vertriebliche Vorlauffristen ermöglichen keine zeitnahe Umstellung der Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)-Fahrpreise.» Derzeit werde geprüft, wie die Steuersenkung an die Kunden weitergegeben werden könne. Die Wasserbetriebe erklärten, sie wollten die Steuersenkung bei der Abrechnung ihrer Leistungen an ihre Kunden weitergeben. «Derzeit werden diverse mögliche Umsetzungsszenarien mit Hochdruck geprüft.»