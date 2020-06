Kalayci: Mehr jüngere Menschen infizieren sich mit Corona

Unter den Corona-Neuinfizierten in Berlin steigt der Anteil jüngerer Menschen. Das gab Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Montag (29. Juni 2020) im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses bekannt.

Zahl neuer Infektionen in Neukölln und Friedrichshain wieder zurückgegangen

Kalayci machte deutlich, dass sich die Corona-Lage in Berlin nach einem starken Anstieg der Neuinfektionen in zwei Häuserkomplexen in Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg inzwischen wieder etwas positiver darstelle. Zuletzt sei die Zahl neuer Infektionen wieder moderat zurückgegangen. Die beiden größeren Corona-Ausbrüche in «Problemimmobilien» mit einer Bewohnerschaft in beengten Wohn- und schwierigen sozialen Verhältnissen seien «eingrenzbar und lokalisierbar» gewesen: «Wir sehen keine Streuung bei diesen Ereignissen.» In Friedrichshain-Kreuzberg lag der Altersdurchschnitt der 54 positiv getesteten Hausbewohner laut Kalayci bei 19,5 Jahren.