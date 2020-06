Marzahn: Ein Verletzter bei Brand in Hochhaus

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Marzahn ist in der Nacht zu Montag (29. Juni 2020) eine Person verletzt worden.

© dpa

Gegen 23.00 Uhr brannte es in einem Kellerverschlag des Hauses in der Mehrower Allee, wie die Berliner Feuerwehr twitterte. Es wurden zwei Erwachsene und zwei Kinder in Sicherheit gebracht - von den zwei Erwachsenen kam einer ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 45 Rettungskräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache war noch unklar.

