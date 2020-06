Quarantäne für Neuköllner Wohnblöcke endet am Freitagabend

Zahlreiche Bewohner der unter Quarantäne gestellten Wohnblöcke in Neukölln dürfen ab dem späten Freitagabend wieder ihre Häuser verlassen. Davon ausgenommen seien allerdings die Haushalte, in denen noch jemand aktiv infiziert ist, sagte ein Sprecher des Bezirksamts am Donnerstag (25. Juni 2020) auf Anfrage.

© dpa

Informationen zum Coronavirus Pressemitteilungen, Statistiken und Maßnahmen: Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Wie viele Haushalte das betrifft, stand noch nicht fest. Der Bezirk erwartet dem Sprecher zufolge im Lauf des Donnerstags noch weitere Testergebnisse, über die dann informiert werde. Insgesamt sind 369 Haushalte in sieben Wohnblöcken von der 14-tägigen Maßnahme betroffen. Mit Stand vom Dienstagabend wurden dort 106 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet, insgesamt knapp 800 Tests durchgeführt. Am Mittwoch hatte der Bezirk wegen eines Serverausfalls keine neuen Daten bekanntgegeben.

Ausbruch steht womöglich im Zusammenhang mit christlicher Gemeinde Nennenswerte Probleme während der Quarantäne habe es nicht gegeben, auch wenn Anwohner wiederholt Sorge über Quarantänebrecher geäußert hätten, sagte der Bezirkssprecher und berief sich auf Lageberichte von Polizei und Ordnungsamt. Tatsächlich gingen etwa Sozialarbeiter in den Wohnblöcken ein und aus, hieß es. Vermutet wird, dass der Ausbruch im Zusammenhang mit einer christlichen Gemeinde steht.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

© dpa Friedrichshain: 44 Corona-Infizierte in Gebäudekomplex Bei 44 Bewohnern eines Gebäudekomplexes nahe des Ostbahnhofs in Friedrichshain sind Corona-Infektionen nachgewiesen worden. mehr

© dpa Eine Ampel weiterhin rot: 46 neue Corona-Infizierte In Berlin ist die Zahl der Corona-Fälle um 46 auf 8020 gestiegen. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwochabend mit. mehr