CSD-Zug und Anti-Rassismus-Demonstration am Wochenende

Die offizielle CSD-Parade mit vielen tausend Teilnehmern und diversen Partywagen hätte eigentlich am 25. Juli stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Veranstalter der neuen Demonstration wollten trotzdem auf die Straße. Der Schwerpunkt soll aber weniger auf dem Partygeschehen also sonst üblich. Wie groß und ausgelassen an so einem Tag demonstriert und gefeiert wird, lässt sich allerdings schwer vorhersagen.