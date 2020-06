Sommerferien starten am Donnerstag in Berlin

Nach einem absoluten Ausnahmeschuljahr wegen der Corona-Pandemie beginnen für 350 000 Berliner Schüler am Donnerstag die Sommerferien.



Im Anschluss an die Zeugnisübergabe, die sich wegen der Abstandsregelungen seit Montag (22. Juni 2020) über drei Tage verteilte, können viele für sechs Wochen so richtig ausspannen, viel unternehmen oder mit oder ohne Eltern auf Reisen gehen.

Rund 11 500 Schüler besuchen Sommerschule Das trifft aber nicht auf alle zu: Denn rund 11 500 Schüler haben sich für die Sommerschule angemeldet. Das in diesem Jahr deutlich ausgeweitete Angebot richtet sich an Schüler, die wegen der zeitweisen Schulschließungen und des zuletzt praktizierten eingeschränkten Präsenzunterrichts in eine schwierige Lernsituation geraten sind. Sie müssen nun Stoff nachholen.

Hohe Nachfrage: Ferienschule soll auch in den Herbstferien stattfinden Mit Hilfe von Lehrkräften und Freiwilligen sollen sie vor allem in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache Unterstützung bekommen. Angemeldet haben sich knapp 6000 Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 sowie gut 5500 Jugendliche der Jahrgangsstufen 7 bis 9. Wer wegen der sehr hohen Nachfrage oder einer verspäteten Anmeldung im Sommer keinen Platz mehr findet, soll laut Bildungsverwaltung in den Herbstferien (12. bis 24. Oktober) zum Zug kommen.

«Mir ist ganz wichtig, dass Schülerinnen und Schüler, die in der Corona-Krise Nachteile hatten, ihre Lernrückstände aufholen», erklärte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). «Deshalb bieten wir nicht nur die Sommerschule an, sondern haben auch das Programm «LernBrücken» aufgelegt, Tablets als Leihgeräte besorgt und nun die Erstellung von individuellen Förderkonzepten vorgegeben.»

Gruppenreisen für Kinder und Jugendliche wieder möglich Etliche Bibliotheken in den Bezirken bieten eine kostenfreie Lern- und Hausaufgabenhilfe in den Ferien an. Nach einem längeren Verbot wegen Corona können freie Träger auch wieder Tages- oder Gruppenreisen für Kinder und Jugendliche anbieten und andere Freizeit- und Bildungsangebote etwa in Berliner Jugendbildungsstätten öffnen. Allerdings gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen, so ist die Gruppengröße beschränkt.

Zurzeit keine Abibälle mit mehr als 150 Teilnehmern Diese Zeit des Jahres ist auch immer die Zeit der Abibälle, mit denen sich die Abiturienten aus der «Penne» verabschieden. Doch wegen der Corona-Beschränkungen waren bisher keine Abibälle mit mehr als 150 Teilnehmern möglich. Ab Samstag liegt die Grenze für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen bei 300 und ab 1. August bei 500. Gleichwohl wurden die Bälle an manchen Schulen bereits abgesagt.

Schuljahr startet Mitte August Start in das neue Schuljahr ist am 10. August. Nach dem Willen der Bildungsverwaltung soll der Unterricht dann wieder unter weitgehend normalen Bedingungen stattfinden und zum Beispiel Abstandsregeln nicht mehr in der bisherigen Form gelten. Am Mittwoch veröffentlichte die Bildungsverwaltung einen neuen Musterhygieneplan: Demnach wird die Mindestabstandsregel von 1,50 Metern für alle unmittelbar in der Schule aktiven Personen - also im wesentlichen Lehrer und Schüler - aufgehoben. Wo immer es möglich ist, solle der Mindestabstand aber weiter eingehalten werden, hieß es.

Neuer Musterhygieneplan für das kommende Schuljahr Dieser Weg ist umstritten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert ein Gesamtkonzept, wie Schule ab August aussehen kann. Sie hält nicht zuletzt aus Gründen des Gesundheitsschutzes kleinere Lerngruppen, zusätzliche Fachkräfte, die Schaffung einer digitalen Infrastruktur und die Sicherung von Hygienemaßnahmen an Schulen für nötig. Hier stehe in den Sommerferien viel Arbeit an.

