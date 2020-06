«Night of Light» wirbt für Veranstaltungsbranche

Dafür wurden in zahlreichen Städten wichtige Bauwerke in rotes Licht getaucht. «Die Veranstaltungswirtschaft steht auf der Roten Liste der akut vom Aussterben bedrohten Branchen», hieß es zur Begründung. Deutschlandweit sollten zahlreiche Gebäude angestrahlt werden, in Berlin etwa das Maxim Gorki Theater oder das Brandenburger Tor.