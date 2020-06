Schüler bekommen Abschlusszeugnisse: Ferien beginnen am Donnerstag

Berlins Schülerinnen und Schüler sind auf der Zielgeraden. An einigen Schulen wurden bereits am Montag (22. Juni 2020) die Zeugnisse überreicht, wie die Senatsverwaltung für Bildung mitteilte. An den meisten gibt es sie am Dienstag oder Mittwoch.

© dpa

Die Sommerferien beginnen dann am Donnerstag, Berlin ist in diesem Jahr im Vergleich zu anderen Bundesländern früh dran. Und auch die Regeln für die Zeugnisübergabe sind wegen der Corona-Pandemie diesmal etwas anders als gewohnt. Noch gelten in den Schulen die Abstandsregeln, die mit Beginn des neuen Schuljahrs nach dem Willen der Bildungsverwaltung Geschichte sein sollen. Damit es leichter fällt, sie einzuhalten, werden die Zeugnisse an drei Tagen überreicht, so dass die Schulen zum Beispiel Klassen dafür einfacher in Gruppen teilen können. Wie sich das organisatorisch am besten umsetzen lässt, schreibt die Verwaltung nicht vor, das entscheiden die Schulen nicht zuletzt auch nach den eigenen räumlichen Möglichkeiten.

Abibälle mit mehr als 150 Teilnehmern aktuell noch nicht möglich Manche Schülerinnen und Schüler hatten zuletzt schon mehrere Wochen lang keinen Präsenzunterricht mehr und konnten ihre Mitschüler allenfalls nachmittags oder bei Videokonferenzen sehen. Für sie ist die Zeugnisübergabe eine Möglichkeit, sich noch einmal in der Schule zu begegnen, bevor die großen Ferien starten. Auf die Zeugnisübergabe muss auch in Corona-Zeiten niemand verzichten. Große Partys allerdings sind noch nicht drin. Das betrifft vor allem die Berliner Abiturienten. Abibälle mit mehr als 150 Teilnehmern sind derzeit noch nicht möglich, ab dem 30 Juni sind 300 erlaubt. An manchen Schulen sind sie ganz abgesagt worden. Der Senat will am Dienstag neue Regeln für Veranstaltungen beschließen - damit könnten auch Abibälle in noch größerem Stil in diesem Sommer wieder möglich werden.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

Eltern können Zeugnisvergabe teilweise per Livestream verfolgen Die Abiturzeugnisse werden nach Angaben der Bildungsverwaltung an den meisten Gymnasien oder Integrierten Sekundarschulen auf den Pausenhöfen oder in der Aula vergeben - zum Teil können Eltern die Zeugnisvergabe per Livestream verfolgen. Am letzten Schultag haben Schülerinnen und Schüler oder auch Eltern Gelegenheit, das Sorgentelefon anzurufen, wenn es durch die Corona-Pandemie verursachte Probleme gegeben hat oder Zensuren nicht den eigenen Erwartungen entsprechen. Dafür sind Mitarbeiter der Bildungsverwaltung am 24. Juni von 10 bis 13 Uhr erreichbar. Die Durchwahlen der Ansprechpartner je nach Schulform finden sich im Internet.

© dpa Sorgentelefon zum Zeugnistag eingerichtet Weil die Noten nicht für alle Schüler und Eltern ein Grund zur Freude sind, hat die Senatsverwaltung für Bildung am Tag der Zeugnisausgabe ein Sorgentelefon geschaltet. mehr