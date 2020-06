Berlins Corona-Ampel weiter durchgehend grün

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 7832 gestiegen. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonntag mit. Berlins sogenannte Corona-Ampel zur Einschätzung der Pandemie-Lage leuchtete am Sonntag weiter durchgehend grün. Dabei geht es um die Reproduktionszahl (R-Wert), die Zahl der Neuinfektionen pro Woche im Verhältnis zur Einwohnerzahl und den Anteil der Plätze, die auf Intensivstationen für Covid-19-Patienten benötigt werden. 6886 Menschen gelten als genesen.

In Kliniken behandelt werden 146 Menschen, davon 42 intensivmedizinisch. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen lag am Sonntag unverändert bei 211.

