Amateur-Saison in Berlin vorbei: Verband vor Erneuerung

Der Saisonabbruch im Berliner Amateurfußball ist nun auch offiziell bestätigt, der Neuanfang in den nächsten Wochen und Monaten aber ist steinig und birgt viel Brisanz. Noch weiß niemand, wann die Berliner Corona-Ordnung auf der Breitensport-Ebene wieder Training und Wettkämpfe in der Kontaktsportart Fußball zulässt. Damit ist auch die Fortsetzung der Pokalwettbewerbe bei den 1. Herren und den Frauen, die der außerordentliche BFV-Verbandstag vom Saisonabbruch ausnahm, terminlich weiter nicht abzuschätzen.

Der Verband und sein Chef stehen vor großen Herausforderungen. Der Weg von Schultz, seit 16 Jahren BFV-Präsident, ist seit dem Schiedsrichterstreik wegen zunehmender Gewalt gegen Referees im vergangenen Herbst in die Kritik geraten, sogar in seinem eigenen Präsidium. Es gab Risse im Führungsgremium, dazu eine Reihe von Rücktritten. Am Mittwoch soll in der Runde der derzeit zwölf Präsidiumsmitglieder Klartext gesprochen werden - Ausgang offen.