Studenten warnen vor Bildungskatastrophe: Demo für Nothilfe

Einige hundert Studenten haben am Samstag in Berlin für mehr staatliche Hilfe in der Corona-Krise demonstriert. Viele hätten ihre Jobs verloren und müssten ihr Studium abbrechen, es drohe ein Bildungskatastrophe, hieß es. Vom Hauptbahnhof zogen die Demonstranten unter anderem am Bundesbildungsministerium vorbei.

«Es darf keine verlorene Studierenden-Generation geben», warnte die Parteivorsitzende der Linken, Katja Kipping. Sie sagte, 40 Prozent der Studierenden hätten in der Krise ihren Job verloren. Die bisher angebotene Hilfe der Regierung reiche nicht aus.

Die Demonstranten forderten einen Zuschuss in Höhe von mindestens einer Milliarde Euro. Der Bund stellt für die Nothilfe bisher 100 Millionen Euro zur Verfügung. Die Veranstalter sprachen von rund 500 Teilnehmern, die dem Dauerregen trotzten. Angemeldet war die Demonstration für 1500 Studenten.

