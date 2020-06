BFV-Verbandstag stimmt für Saisonabbruch mit Quotientenregel

Die Saison im Berliner Amateurfußball ist nun auch offiziell beendet, nur die Pokalwettbewerbe sollen zu einem möglichen späteren Zeitpunkt zu Ende gespielt werden. Das beschloss die deutliche Mehrheit der Vereine auf einem außerordentlichen digitalen Verbandstag des BFV am Samstag.

Die Saison wird nach den Tabellenständen vom 12. März 2020 gewertet. Zu dem Zeitpunkt war wegen der Corona-Pandemie in der Hauptstadt der Spielbetrieb eingestellt worden. In der Aufstiegsfrage greift die Quotientenregelung, wenn Teams eine unterschiedliche Zahl von Spielen absolviert haben.

Ein Dringlichkeitsantrag von Sparta Lichtenberg, nachdem über die Berlin-Liga als höchste Spielklasse des BFV extra abgestimmt werden sollte, wurde mit einer Stimmen-Mehrheit abgelehnt. Relegationsspiele um den Aufstieg wird es nicht geben, in dem Fall steigen beide Vereine auf. Absteiger gibt es in keinen Spielklassen, die entsprechenden Ligen werden in der neuen Saison vergrößert.