Feuerwehr muss Mensch von Wasserturm am Ostkreuz retten

Auf dem denkmalgeschützten Wasserturm am Ostkreuz in Berlin-Friedrichshain ist am Samstagvormittag ein Mensch gestürzt und in Not geraten. Weil die Person nicht mehr alleine herunterkommen konnte, wollte die Berliner Feuerwehr sie am Vormittag aus rund 50 Meter Höhe abseilen, wie ein Sprecher mitteilte. Der Wasserturm ist normalerweise geschlossen. Wie die Person auf den Turm gelangt ist, war zunächst unklar.

