Müller: Karstadt-Schließungen in Berlin «schwerer Schlag»

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die angekündigten Schließungen von mehr als der Hälfte der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Warenhäuser in Berlin als «schweren Schlag» bezeichnet. «Die Filialen sind von zentraler Bedeutung für die Nahversorgung und sind oftmals Lebensmittelpunkt der Stadtquartiere», teilte er am Freitag auf Twitter mit. «Der Senat wird sich in weiteren Gesprächen für den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze und für den Warenhaus-Standort Berlin einsetzen.» Ähnlich hatte sich zuvor schon Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) geäußert.

© dpa

Das zur österreichischen Signa Holding gehörende Unternehmen war in der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Bundesweit sollen 62 der 172 Filialen deshalb schließen. In Berlin sind davon 6 der 11 Warenhäuser betroffen. Die Zukunft der beiden Karstadt-Sports-Standorte in Berlin blieb hingegen zunächst offen.

