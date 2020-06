Kitas zurück im Normalbetrieb: Lage entspannt sich

Die Rückkehr der Berliner Kitas zum Normalbetrieb macht für Eltern vieles einfacher. «Die Situation hat sich erheblich entspannt», sagte die Vorsitzende des Landeselternausschusses Kita (LEAK), Corinna Balkow, am Freitag (19. Juni 2020) der Deutschen Presse-Agentur.

Allerdings gebe es in vielen Kitas noch Einschränkungen etwa bei den Öffnungszeiten oder den Gruppengrößen. Die Kitas haben am Montag mit der Rückkehr zum Regelbetrieb begonnen. Nach einer einwöchigen Übergangsphase sollen ab kommendem Montag (22. Juni 2020) dann wieder alle Kinder in gewohntem Umfang betreut werden können.