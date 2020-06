Explosion in Wohnhaus in Moabit

In einem Wohnhaus in Moabit hat es eine Explosion gegeben. Das teilte die Feuerwehr am Freitagvormittag (19. Juni 2020) mit.

© dpa

Es soll sich um ein Haus in der Kirchstraße handeln. 60 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Weitere Informationen sollten folgen, wie die Feuerwehr ankündigte.

