Behindertenparlament diskutiert über Corona-Pandemie

Hauptthema beim ersten Treffen des Berliner Behindertenparlaments am Donnerstag (18. Juni 2020) ist die Corona-Pandemie. «Menschen mit Behinderung haben besonders unter dem Shutdown und dem daraus folgenden Zusammenbruch der Angebote gelitten», teilte die sozialpolitische Sprecherin der Berliner Grünen-Fraktion, Fatoş Topaç, am Mittwoch mit.

© dpa

Apple and Google have already passed the federal Corona warning app. From Tuesday on you should be able to download and use it. What should users know about it? mehr